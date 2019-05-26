Четвероногий робот «богатырь» потянул за собой самолёт

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HyQReal протащил самолет весом в 3 тонны на расстояние в 10 метров.

На проходившей в Монреале (Канада) Международной конференции по робототехнике и автоматизации ICRA 2019 спонсорам был представлен, разработанный итальянскими инженерами, четвероногий робот по имени HyQReal. На тестовом показе, проходившем в аэропорту Генуи (Италия) робот «богатырь» сдвинул с места и потянул за собой самолёт Piaggio P180 Avanti. Самолёт весом в 3 тонны проехал расстояние в 10 метров.

Робот разрабатывается в научно исследовательском центре Генуи и является приемником более маленького HyQ. Новинка длиной в 1,33 метра и высотой в 90 сантиметров весит 130 килограмм. При разработке использовались алюминий, стекловолокно, пластик и даже кевлар. Ноги робота резиновые, что позволяет создать хорошее сцепление с поверхностью.

Питает HyQReal 48-вольтовая батарея, чего вполне хватает для работы гидравлических насосов. На борту робота «богатыря» установлены 2 компьютера, отвечающие за зрение и управление.