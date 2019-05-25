Сегодня, 17:31

Официально представлен дисплей с быстрой адаптацией к условиям освещения.

Некогда ведущий производитель мобильных телефонов Nokia, ушел на второй план с началом «Android-революции». Тем не менее, кредит доверия и качественные новинки позволили компании заявить о себе вновь. Видимо, финские маркетологи решили заявлять о себе чаще, анонсируя новые функции.

Так, на официальном аккаунте компании в Instagram сегодня появилось видео, на котором смартфон Nokia демонстрировал авторегулировку яркости. Судя по видео, фотоэлементы дисплея моментально реагируют на изменение освещенности, меняя яркость подсветки.

Стоит отметить, что аналогичные смартфоны требуют времени для «привыкания». Но это не минус, так как моментальные изменения могут произойти из-за случайной тени или незначительного изменения положения смартфона – а это утомляет.

Новость о том, что Nokia готовит «революционную» авторегулировку яркости опечалила фанатов бренда. В то время как конкуренты из Huawei оснастили смартфон камерой с оптическим зумом, а LG ThinQ «научились» распознавать отпечаток ладони владельца, Nokia готовит адаптивную яркость.