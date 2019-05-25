Android-смартфоны небезопасны - 30 000 программ крадут банковскую информацию пользователя

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Приложения переводят деньги злоумышленникам, маскируясь под электронные кошельки.

Представители компании Google, владеющей магазином приложений для Android, сообщили о найденных угрозах. Так, на Google Play размещались программы якобы для хранения криптовалют. Приложения под единым брендом Trezor требуют для работы личных данных, которые попадают в руки сетевых преступников.

Компания Trezor является ведущим производителем устройств и программ для надежного хранения виртуальных валют. В частности, в Play Market существует десять программ, включая Bircoin Wallet и Bither.

Хакеры смогли создать клон популярных приложений, который повторял функционал оригинала. Главным отличием был алгоритм, который передавал личные данные пользователей третьим лицам. Вирус под названием GunStuff обладал сложным кодом, что помешало своевременно выявить вредоносное ПО.

Стоит отметить, что специалисты Google уже работают над устранением проблемы. Параллельно, программисты компании повышают внутренние алгоритмы безопасности Google Play, которые позволят избежать распространение вирусов на платформе. Пока Andriod-смартфоны не безопасны, но это, к сожалению, тенденция современного IT-рынка. По словам представителей «Лаборатории Касперского», до 30000 программ на рынке крадут банковскую информацию пользователя. Ряд экспертов предполагают, что новая версия Android Q будет защищена от атак хакеров лучше, чем iOS.