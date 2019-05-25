Google заявила о скором запуске и цене игрового сервиса Stadia

Сегодня, 10:36

Сегодня «анонсировали анонс» — подробности раскроют летом.

Сегодня представители американского IT-гиганта нарушили многозначительное молчание о сервисе Stadia. В официальном блоге компании появилось сообщение о скором анонсе новой услуги, который состоится летом.

На предстоящей встрече с журналистами команда Stadia расскажет о стоимости подписки на сервис, новых играх для платформы и сроках запуска стриминга. Вероятно, в Google не успели создать наработки, которые можно было бы показать на выставке E3 11 июня.

Напомним, Stadia является потоковым игровым сервисом — за абонемент можно играть в самые производительные игры, используя ресурсы Google. Сегодня компания заявила о скором запуске и цене игрового сервиса Stadia. Судя по всему, для релиза сервиса будет выделено отдельное мероприятие.

Ранее сообщалось, что игровой сервис будет работать в 36 странах, исключая Россию. Известно, что первыми играми Stadia станут новые версии DOOM.