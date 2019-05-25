Соотношение цена – качество: вице-президент Xiaomi рассказал о плюсах Redmi K20

Сегодня, 04:36

Гарантия, продленная до 18 месяцев, дает пользователям уверенность в отсутствии проблем со смартфоном и надежности, сравнимой с Redmi Note 7 и Note 7 Pro.

Xiaomi начала принимать предварительные заказы на Redmi K20 и у пользователей возник вопрос – будут ли качественными Redmi K20. В связи с этим, вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг рассказал о плюсах нового смартфона.

Лю Вейбинг исключает проблемы с надежностью Redmi K20, как это было в первой партии Mi 9. «Мы уже начали массовое производство. Я использовал его в течение двух месяцев. Смартфон классный и с ним все хорошо. Пожалуйста, будьте уверены» — заверил топ-менеджер.

Кроме уже указанных параметров, вице-президент отметил, что Redmi K20 поддерживает технологию GPU Turbo 2.0. Это позволяет смартфону подходить для игр, хотя игровым он не позиционировался.

Точная стоимость смартфона пока неизвестна, но Лю Вейбинг заявил, что ценник на аппарат весьма приемлем и отвечает соотношению цена – качество. Вице-президент заметил, что новинка будет стоить дешевле 28 тысяч рублей. Это ниже по стоимости концептуально близкой к смартфону версии Lenovo Z6 Pro.

Недавно, компания Redmi опубликовала очередную порцию плюсов нового Redmi K20. Смартфон будет поддерживать объемный звук высокого разрешения (Hi-Res surround sound). Предполагается, что в комплект будут входить беспроводные наушники Bluetooth. Также смартфон получит поддержку 27-ваттной быстрой зарядки, однокристальную систему Snapdragon 855, тройную основную камеру и выдвижную фронтальную.