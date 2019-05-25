МТС дарит 3000 рублей - Новая акция позволит купить Apple Watch с выгодной скидкой

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До конца июня в салонах и интернет-магазине МТС можно получить 3000 рублей на следующую покупку.

Лето — время активного отдыха и отпуска, который можно потратить на спорт. В российской сети магазинов МТС решили мотивировать спортсменов. Так, с 23 мая в розничной сети российского оператора можно получить кэшбек на смарт-часы Apple.

МТС дарит 3000 рублей на следующую покупку — вне зависимости от категории товара. Новая акция позволит купить Apple Watch Series 3 с выгодной скидкой. Так, смарт-часы 3 серии с 38-мм корпусом в магазинах МТС стоят 21499 рублей, из которых 3000 вы сможете потратить на следующие покупки. Модель с дисплеем диагональю в 42 мм обойдется в 24999 рублей.

Акция продлится до 30 июня на всей территории России. Возвращенные деньги начисляются на электронный кошелек «МТС Деньги», который позволяет осуществлять коммунальные платежи, и оплачивать покупки в других интернет-магазинах.

Также, до конца июня в сети МТС можно приобрести Apple Watch Nike Series 4 в кредит без переплат.