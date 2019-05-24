Король бюджетных смартфонов! Xiaomi представила дешёвый и «продвинутый» Redmi 7A

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За весьма скромную сумму покупатель получит качественную камеру, 8-ядерный процессор и массу дополнительных функций.

С тех пор, как более дешёвые китайские компании стали соперничать с такими именитыми брендами как Samsung и Apple, на рынке начали появляться довольно «заряженные» смартфоны с весьма низкими ценниками. Однако, устройства за менее чем 100 долларов до сих пор ограничены в массе функций и характеристик, что может не устроить многих требовательных покупателей. Похоже, отныне на рынке появился новый король бюджетных смартфонов, разрушающий все привычные стереотипы о соотношении цены и качества, так как Xiaomi представила дешёвый и «продвинутый» гаджет своей дочерней компании Redmi 7A. Предшественник данного бюджетника в лице Redmi 6A получил начальную стоимость в 86 долларов, поэтому новинка, скорее всего, не преодолеет ценовую отметку в 100 долларов. За столь скромную цену покупатели получат смартфон с 8-ядерным процессором Snapdragon 439 от компании Qualcomm, что уже многое говорит о его производительности. Кроме того, Redmi 7A оснастили качественной основной камерой на 13 Мп, работающей в содействие с системой искусственного интеллекта, а фронтальный модуль на 5 Мп имеет функцию трёхмерного анализа лица владельца для улучшенной блокировки устройства.

В минимальной комплектации смартфон получил 2 Гб оперативной памяти, но более требовательным покупателям будет доступен и вариант с 3 Гб RAM. Работать Redmi 7A будет на актуальной версии ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10, полюбившейся уже миллионам пользователей. Новинка получила дисплей с диагональю 4,45 дюйма и HD+ разрешением, а продвинутая функция защиты глаз позволит владельцам гаджета не беспокоиться об усталости зрительных органов. Компания решила не отказываться от 3,5-мм разъёма для наушников, что постигло многие флагманы, поэтому любимые наушники можно будет с лёгкостью подключить к данной модели смартфона. Помимо прочего, Redmi 7A поддерживает работу сразу двух SIM-карт, поэтому он подойдёт и деловым людям для ведения бизнес-переговоров, длительность которых обеспечит ёмкий аккумулятор на целых 4000 мАч.