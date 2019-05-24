Антивирусы — пережиток прошлого: Apple убирает из App Store все защитные программы

Сегодня, 17:05

Заменяет на более ёмкие и современные. Есть функции Wi-Fi Security, веб-защита и предупреждение ОС.

Американская компания Apple изменила свою политику и теперь убирает все «антивирусные» приложения из App Store. Представители корпорации намерены заменить их на такие защитные программы как Norton Mobile Security и Lookout Premium, стоимость которых равна 14,99 и 29,99 долларов в год.

Они убеждены, что прежние антивирусы — пережиток прошлого. Новые приложения не слишком функциональны, но имеют всё необходимое для полноценного пользования смартфоном: Wi-Fi Security, веб-защита и предупреждения ОС. Если мы говорим про защиту сети, то Wi-Fi Security информирует о том, насколько безопасно данное соединение.

Что касается веб-защиты, то она подключает смартфон к VPN каждый раз, когда это необходимо. Norton использует его для обнаружения опасных для устройств веб-сайтов. Приложение блокирует опасные сайты, чтобы пользователь не мог получить к ним доступ.

Также стоит сказать про уведомления ОС, которые будут отображать уведомления относительно того, что операционная система iPhone или iPad устарела. Важным элементом является то, что устройство обновляется — это поможет получить последние обновления безопасности.

Важным фактором является то, что пользователи iPhone или iPad чаще остальных подвергаются нападению хакеров. Статистика показывает, что мошенники чаще всего запускают вирусы на устройствах Apple. Вопрос заключается в том, действительно ли новая версия окажется безопасной или принесёт больший вред.

Кстати говоря, изменения затрагивают не только Apple: недавно Windows тоже намерен распрощаться с устаревшим софтом. В новой версии исчезнет поддержка безопасности WEP и TKIP для сети Wi-Fi, это связано с тем, что существуют более совершенные технологии — WPA2 и WPA3.