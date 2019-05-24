Сегодня, 20:16

Руководство компании опровергло слухи об отказе от Mini-jack. Также новинка получит профессиональный усилитель звука.

Флагман бюджетной линейки Xiaomi появится на прилавках 28 мая, поэтому представители компании все чаще снабжают журналистов утечками. Так, авторы портала Weibo сообщали, что новинке оставят стандартный разъем для наушников. Сегодня информацию подтвердили представители Xiaomi.

По словам генерального директора компании Лю Вейбинга, Xiaomi Redmi K20 получит 3,5-мм разъем для наушников. Более того, новинка прошла сертификацию Hi-Res, что говорит о профессиональном усилителе звука.

Ранее сообщалось, что в основе K20 будет чипсет Snapdragon 855. Основную камеру оснастили 48-мегапиксельным сенсором от Sony, а фронтальную перенесли на выдвижной модуль, что позволило увеличить площадь дисплея. Стоимость новинки составит $376 за версию с 6 ГБ оперативной памяти, и накопителем на 64 ГБ. В $434 оценили модификацию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти.