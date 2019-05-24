Nvidia дразнится новой видеокартой

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Компания подготовила несколько мощных обновлений для ПК.

Nvidia представила на своём YouTube-канале GeForce тизер, в котором говорится, что производитель GPU скоро выпустит нечто грандиозное для пользователей. Из опубликованного видео становится понятно, компания дразнится новой видеокартой. Графический процессор должны представить на международной компьютерной выставке Computex. Инсайдеры говорят, что Nvidia сделает новую видеокарту самой быстрой в линейке GeForce RTX. Если информация подтвердится, то работоспособность графического процессора увеличится на 14-16% по сравнению с предшественниками. Цена новой видеокарты не разглашается. По предположениям экспертов, именно высокая стоимость станет ахиллесовой пятой новинки от Nvidia.

Пополнение линейки GeForce RTX может стать главным конкурентом видеокарты AMD на процессоре Navi. Последняя не радует своими характеристиками. Бенчмарк 3DMark определил, что её тактовая частота составляет всего 1 ГГц. Помимо этого, видеокарта Radeon получила 8 ГБ памяти. Вероятно, тестированию подвергся лишь малоэффективный образец, а не окончательное устройство для продажи, поэтому его характеристики нельзя назвать точными.

Касательно новой видеокарты Nvidia сложно делать прогнозы, ведь флагманское устройство поступит на прилавки магазинов и средней цены. Однако специалисты ожидают выпуск передовой продукции, которая не оставит шансов AMD на Navi.