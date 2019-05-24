Производителя OnePlus 7 заподозрили в обмане покупателей

Сегодня, 16:31

Характеристики камеры флагманского смартфона не соответствуют заявленным параметрам, уверены специалисты.

Смартфон OnePlus 7 стал прорывом для компании – новинка смогла конкурировать с лучшими моделями от Huawei и Apple, обладая демократичным ценником. В частности, тройная камера флагмана получила 3-кратный оптический зум. Пользователи Reddit предположили, что маркетологи OnePlus завысили параметры.

Так, владелец OnePlus 7 заметил, что в портретном режиме изображения шире, чем при использовании зума. Выяснилось, что приложение камеры смартфона обрезает фотографию, искусственным путем доводя поле зрения до значения 3x, а фокусное расстояние по-прежнему эквивалентно 2,2х зуму.

Так, в различных режимах съемки камера OnePlus использует один и тот же объектив и датчик в 13 мегапикселей, но приближение автоматически снижает разрешение до 8 мегапикселей. Более того, фокусное расстояние при «настоящем» трехкратном зуме составляет 78 мм, а у OnePlus 7 – лишь 57 мм. Иначе говоря, оптический зум равен 2,2х, а последующая обработка доводит его до значения 3х.

Стоит отметить, что производителя OnePlus 7 не впервые заподозрили в обмане покупателей. Так, смартфон OnePlus 5 обладал 1,6-кратным зумом – против заявленных 2х.