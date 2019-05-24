Как сэкономить деньги? Сервис Mastercard позволит снимать наличные с помощью QR-кода

Сегодня, 14:09

Банкомат будет сканировать QR-код с экрана смартфона, а затем проверит личность с помощью отпечатка пальца.

Mastercard работает над внедрением новой функции — через сервис люди смогут снимать денежные средства с помощью QR-кода. Предполагается, что спустя какое-то время к сервису также будут подключены и другие платёжные системы, а пока это просто представлено в качестве эксперимента.

Стоит отметить тот факт, что сейчас Mastercard договаривается с банками — новый функционал потребует от них обновить программное обеспечение в банкоматах, а это будут дополнительные затраты. Но если им удастся договориться, то скорее всего платёжная система Mastercard станет одной из самых популярных.

Кроме того, было замечено, ка станет функционировать данный сервис, когда люди будут снимать наличные: банкомат будет сканировать QR-код с экрана смартфона, а затем необходимо подтвердить свою личность при помощи отпечатка пальца или или через систему распознавания лиц. Важно отметить то, что приложение будет работать на пользу людям, поскольку соориентирует, в каком из банкоматов будет самая низкая комиссия и как сэкономить деньги.

Это станет очень полезным, поскольку люди очень часто совершают интернет-покупки, осуществляют денежные переводы, а также платят за телефон и коммуналку через банкоматы.