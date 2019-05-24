Microsoft выпустила антивирус для Mac

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В Microsoft Defender добавили локализацию на 37 языках, повысили уровень производительности и улучшили защиту от несанкционированного доступа.

После внутреннего тестирования компания Microsoft объявила о выходе публичной предварительной версии нового антивируса Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) для Mac. В основном интерфейсе теперь можно оставлять отзывы и посылать через него образцы вирусов. Теперь система умеет более эффективно контролировать качество продуктов, которыми пользуются клиенты. Администраторы смогут руководить защитой не только из США, но и из любой точки мира.

Сотрудники компании уточнили, что Microsoft Defender является составляющей пакета Microsoft 365. В настоящий момент, обе системы станут намного действенно и оперативно бороться с вредоносным ПО. Microsoft Defender ATP работает на устройствах под управлением macOS Mojave, macOS High Sierra или macOS Sierra. В систему включена новая возможность. Пользователи смогут самостоятельно оценить угрозу и определить, как исправить бреши, благодаря сигналам от антивируса.

Microsoft активно переносит разработанные продукты на сторонние операционные системы. Ранее сообщалось, что для скачивания теперь доступна новая версия Microsoft Edge для macOS, которая предлагает те же возможности, что и браузер Windows. Это затронет шрифты, меню, сочетание клавиш и многое другое.