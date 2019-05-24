Samsung Galaxy A70S презентует первый смартфон с 64-Мп камерой

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Будущие характеристики гаджета, в очередной раз, удивляют своими способностями.

Южнокорейской компанией Samsung на конец 2019 года ожидается выпуск новой модели Galaxy A70S. Сообщается, что основная камера будет оснащена датчиком с разрешением в 32-мегапикселя, точно так же как и фронтальная.

В истории подобная технология камер будет создана впервые.

Также стало известно о том, что основная камера будет оснащена мощными датчиками Samsung ISOCELL Bright GW1. Эта технология является новинкой и будет использована впервые.

В разработке камеры приняли участие самые передовые технологии среди мобильного сенсоростроения. Благодаря этому появляется возможность делать фотографии максимально чёткими. При плохом освещении матрица способна объединить в группы по четыре точки, что даёт возможность «захватить» большое количество фотонов при уменьшении качества картинки.

Новая модель Samsung характеризуется как улучшенная версия аппарата Galaxy A70, который был презентован в апреле 2019 года.

Напомним, что Samsung Group был основан в 1938 году и считается одним из основных производителей высокотехнологичных компонентов, включая производство микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники и видеоустройств.