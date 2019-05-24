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Обновленные версии iPhone XR, iPhone 11 и iPhone 11 Max у пользователей не вызвали восторга. Критике подверглось наличие квадратной камеры из трех модулей.

Одиннадцать новых моделей зарегистрированы под кодовыми названиями: A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 и A2223. Информацию опубликовали на сайте Евразийской экономической комиссии. Фактически, смартфоны успешно прошли проверку Федеральной службы безопасности и отвечают требованиям российского и евразийского законодательства.

Считается, что такое количество зарегистрированных гаджетов связано с возможными вариантами смартфонов. Возможно, что под первыми кодами скрывается приемник iPhone XR, а среди остальных — iPhone 11 и iPhone 11 Max, о которых ходят слухи.

Как известно из карточки регистрации, все одиннадцать моделей реализованы на версии оперативной системы Apple iOS – iOS 12. Полученные данные вызвали у экспертов недопонимание. Так как Apple представляет новые смартфоны с последними моделями ОС, новые iPhone должны поддерживать iOS13. Презентация iOS13 состоится 3 июня.

Ранее инсайдеры выложили в сеть фотографии нового iPhone XI Max. Внешний вид смартфона спровоцировал осуждение среди пользователей. На фотографиях видно, что в устройство будет встроена квадратная камера, состоящая из трех модулей. Комментаторы отозвались весьма негативно об этом введении. «Уродливый» iPhone 11 раскритиковали в Сети.

«Не впечатляет этот огрызок, надеюсь, не увижу эти три камеры на презентации», – высказался один из пользователей. «Делают каких-то уродов. Даже и покупать не хочу», – отметил другой.

В основном, недовольства направлены в сторону камеры смартфона. Но некоторые заостряют внимание также на «ценниках из космоса» .