6 функций, которые Microsoft убьёт с новым обновлением Windows 10

Сегодня, 04:00

Несмотря на то, что последнее обновление было менее 2 недель назад, разработчики сочли новые фукнции лишними.

Последняя версия операционной системы Microsoft начала развертываться ранее на этой неделе, и она включает в себя новую функцию песочницы для изоляции сомнительных файлов .exe, возможность удаления некоторых встроенных приложений и ярлыки kaomoji. Но чтобы освободить место для этих функций, пришлось сократить или уменьшить масштаб некоторых вещей. Далее представлен список из 6 функций, которые Microsoft убьёт с целью освобождения пространства.

Во-первых будет удалён XDDM-драйвер для удалённого подключения компьютера к монитору. Он является устаревшим и, чтобы было понятнее, поддерживая даже Windows 2000, будет заменён на более продвинутый драйвер WDDM. Также заменено будет приложение для 3D-печати Print 3D. Будучи уже неактуальным, приложение будет заменено на более продвинутое приложение 3D Builder.

А вот следующие приложения и вовсе не будут заменены, а просто удалены по причине окончания их поддержки разработчиками. Windows To Go будет удалено навсегда, так что более не получится запустить Windows через USB-порт. Видимо, мало кто пользовался этой функцией. Также канет в небытие приложение для синхронизации сообщений Windows-фона с компьютером. Также более не станет приложения для роуминга панели задач - весьма странная штука. Ну и контрольный выстрел - это удаление поддержки безопасности WEP и TKIP. Эти протоколы считаются устаревшими, заметно проигрывая в безопасности WPA2 и WPA3.

Microsoft отмечает, что эти обновления «могут быть изменены и могут включать не все уязвимые функции».