Восток - дело тонкое: Panasonic не поддержали США в «войне» с Huawei

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Японская фирма планирует продолжать поставки компонентов и технологий китайскому производителю гаджетов.

После недавнего сенсационного заявления от правительства США о прекращении сотрудничества с китайской фирмой Huawei, мир снова вздрогнул. В СМИ появилась информация, что вслед за американскими производителями, крупная японская корпорация Panasonic тоже вышла из договора с производителями смартфонов из КНР. Однако на официальном сайте компании появилось опровержение данной информации.

«Мы продолжим поставлять все необходимые компоненты нашим китайским партнёрам, пока это не перечит законам и правилам стран, в которых работает корпорация», — заявили официальные представители Panasonic. Некоторые эксперты отметили, что азиатский рынок ориентирован в первую очередь сам на себя. Как говорится, Восток — дело тонкое. Япония может позволить себе остаться в стороне от технологического противостояния Китая и США. Panasonic не поддержали американское правительство в «войне» против Huawei. Наследникам самураев нет необходимости терять крупного заказчика. Кроме того, Китай и Индия являются на сегодняшний день самыми выгодными рынками технологий. Можно предположить, что и в Японии, и в Южной Корее это прекрасно понимают, поэтому попробуют сохранить статус-кво.