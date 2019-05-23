Huawei не пропадёт: компания готовит замену Android и Windows

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Компания подстраховалась еще до принятия санкций и уже создает собственную ОС.

В результате внесения в черный список США компания Huawei попала под действие санкций, в результате которых от сотрудничества с ней отказались Microsoft, Google, Intel, Qualcom и многие другие технологические гиганты. С точки зрения «железа» у компании все хорошо, ведь процессоры Kirin она разрабатывает сама и без посторонней помощи. А вот по части программного обеспечения компании возник целый ряд вопросов.

Если основные поставщики в лице Google и Microsoft запрещают использование своих сборок, то что делать Huawei. Однако выяснилось, что компания готовит замену Android и Windows. Huawei решили подстраховаться и прошлогодние слухи касательно разработки собственной ОС, под названием Hongmeng, подтвердились. Глава компании сообщил, что версия ОС от Huawei будет представлена в ближайшие месяцы.

Согласно инсайдерским данным, компания обкатывает ПО собственной разработки, и первая работоспособная и оптимизированная версия появится уже летом 2019 года, но на китайском рынке. Глобальная версия появится ближе к первому кварталу 2020 года. Также сообщается о совместимости с Android, а значит у рядовых пользователей не возникнет проблем с приложениями. Предоставляться приложения будут в фирменном магазине App Gallery.

Компания готова к случаю полного отказа и потери доступа к ПО Google и Microsoft и предоставит пользователям работоспособную альтернативу.