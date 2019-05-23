Asus представила безрамочный монитор на 27 дюймов

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Он оснащён двумя встроенными динамиками, двумя портами HDMI и набором технологий Eye Care.

Компания ASUS разработала и представила новый монитор из серии Eye Care. Модель будет называться VL278H. Она подходит, как для тех, кто используют компьютер для игр, так и для повседневного использования.

Новинка имеет встроенные динамики, мощность которых 2Вт, два порта HDMI и разъём D-Sub, безрамочный дизайн монитор на 27 дюймов и разрешение 1920 на 1080 px.

Также заявлен 72% охват цветового пространства NTSC. Набор технологий Eye Care поможет пользователям во время долгой работы не испытывать усталости глаз. Это происходит за счёт уменьшения интенсивности излучаемого синего света и практически полного избавления от мерцания. Для «игроманов» имеется комплекс средств GamePlus. Пока цена и дата выхода нового монитора VL278H ASUS не разглашается.