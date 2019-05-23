Huawei попала в черный список у США

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С компанией Huawei разорвет контракты создатель микропроцессоров ARM, также будет прекращено оказание техподдержки и свернуты невыполненные обязательства. Данные обстоятельства могут негативно отразиться на производстве собственных чипов, так как они базируются на технологиях ARM. Перемены затронут и филиалы Hyawei.

В постановлении управления ARM указано, что решение о прекращении тесного сотрудничества принято по причине попадания компании в черный список. Таким организациям запрещается вести дела с резидентами США без лицензии от властей. Сегодня мобильные чипы Samsung, Apple, Huawei, Qualcomm и других компаний работают на технологических решениях ARM. Huawei HiSilicon разрабатывает свои чипы линейки Kirin. В производстве основываются на архитектуре ARM, технологии компании лицензирует. В ARM и Huawei не стали комментировать сложившуюся обстановку.

Не так давно, американский стартап CNEX Labs выступил с заявлением, что конгломерат Huawei пытался выкрасть технологии хранения данных. Согласно обвинениям, инженер Huawei шпионил за стартапом CNEX, представляясь потенциальным покупателем. Полученные данные он предоставлял руководству. Huawei подала встречный иск к стартапу CNEX о хищении интеллектуальной собственности.

Ранее, 16 мая Huawei и 70 ее дочерних компаний министерство торговли США занесло в черный список. Позднее Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom сообщили о разрыве рабочих отношений с компанией. 21 мая в США Huawei дали послабления на 90 дней во введенных ограничениях.