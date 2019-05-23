Сбербанк вводит систему снятия наличных по голосу

Сегодня, 04:56

В борьбе за снижение кибератак со стороны мошенников, Сбербанк тестирует новейшую защиту от хакеров.

В середине 2018 года менеджерами и консультантами Сбербанка проводился сбор биометрических данных среди клиентов. Для владельцев карт было предложено произвести небольшую процедуру в виде записи голоса и моментальной фотографии. После снятия параметров, банк направляет их в Единую биометрическую систему.

Сбор этих данных позволяет не только снимать денежные средства со счёта без карты, но и способствует дополнительной защите от хакерских атак со стороны мошенников.

Чтобы снять деньги в банкомате или отделении Сбербанка таким способом, необходимо предъявить лишь код из смс с номера 900. Карта обязательно должна быть привязана к действующему номеру телефона с услугой «Мобильный банк». За более подробной информацией можно обратиться к консультантам банка.

Среди молодёжи данная услуга получила огромную поддержку и заинтересованность точно также как и бесконтактная оплата картой, телефоном или смарт-часами. Данной услугой пользуется уже более 60% владельцев пластиковых карт.