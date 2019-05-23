В Сингапуре массово продают Huawei за бесценок

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Владельцы избавляются от телефонов, которые вот-вот могут перестать работать.

Азиатское издание South China Morning Post сообщает о том, что цены на смартфоны в Сингапуре упали на треть. Владельцы китайских смартфонов, предполагая скорою гибель своих гаджетов, массово продают их за бесценок. В издание говорится, что телефоны, которые раньше могли стоить около $800 (52000 рублей), теперь продаются за $600 (39000 рублей), а можно найти и дешевле. Обвал цен затронул не только флагманские модели, но и более старые. Например, Huawei P30 можно найти за $145 (9500 рублей).

Пользователи опасаются последствий, к которым приведет блокировка американским правительством всех связей с компанией Huawei. В Google несколько дней назад заявили о прекращении поддержи операционной системы Android для телефонов Huawei. Помимо этого, Microsoft рассказала о блокировке ноутбоков китайской компании в своем интернет-магазине.

Американские компании стали резко отказываться от продукции Huawei после заявления правительства Трампа о вероятном шпионском оборудовании, встроенном в данные оборудование.