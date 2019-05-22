Робот-почтальон: В Ford придумали альтернативу курьерским дронам

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Данная разработка пока находится на испытательном уровне.

Американский концерн Ford предложил создателям дронов для доставки свою альтернативу. Вместо колёсных и летательных беспилотников, посылки и различные товары предлагается доставлять роботами, напоминающими строением человека. На сегодняшний день доставка дронами ещё не получила массовости. Лишь в некоторых регионах мира её используют на испытательном уровне.

Робот-почтальон от Ford будет передвигаться по городу на беспилотном автомобиле, а потом подносить доставку под дверь частного дома. Жителям многоэтажек нужно будет самим встречать механизированного курьера. Американская компания в дуэте с инженерами Agility Robotics придумали испытательного робота Digita. На различных этапах проверки он должен будет составить хорошую конкуренцию курьерским дронам. За один рейс робот на автомобиле сможет доставить больше посылок адресатам. Специалисты не забывают и о том, что для такой доставки нужно будет разрабатывать систему безопасности. В противном случае посылки могут оказаться в руках злоумышленников.