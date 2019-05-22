Полиция получит переносные камеры распознавания лиц

Сегодня, 18:00

Видеорегистратор похож на рацию и способен работать в режиме online.

Сотрудники МВД России начали тестировать переносные камеры распознавания лиц. При успешных показателях теста, полиция получит видеорегистраторы на вооружение, а также будет произведено внедрение технологии распознавания лиц на уже имеющиеся в работе камеры.

За разработку видеорегистратора отвечает компания NtechLab, являющаяся дочерней компанией «Ростеха». Представители NtechLab сообщили, что данная технология внедрена в рамках проекта «Безопасный город». Камеры разработаны российским подразделением китайской компании Dahua Technology.

Внешне видеорегистратор напоминает маленькую рацию способную крепиться на одежду. Камера использует ИИ для определения лиц, отправки и сверки их с базами данных МВД. При обнаружении сотрудник получит уведомление на экране, где будут сравнены снимок с регистратора и хранящийся в базе. Максимальное расстояние для определения лица не превышает 4,5 метра и зависит от степени освещения и скорости передвижения проверяемого.

В случае успешного тестирования технология может быть использована различными ведомствами и охранными предприятиями.