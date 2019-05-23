Убили линейку? Эксперты подняли на смех новый смартфон Samsung Galaxy A80

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Устройство получило завышенную цену, посредственные характеристики и весьма сомнительную конструкцию.

После выхода флагмана Apple в лице iPhone X большинство компаний начали копировать дизайн купертиновцев, внедряя в экраны своих гаджетов вездесущие «чёлки». Однако, вскоре производители начали прислушиваться к мнению пользователей и стремиться к полной безрамочности без дыр и прочих вырезов в дисплее. Именно такому тренду соответствует новый смартфон Samsung Galaxy A80, который многие технические эксперты подняли на смех из-за посредственной «начинки» и слишком завышенного ценника. За сумму в почти 50 тысяч рублей покупатель получает процессор среднего класса Snapdragon 730 от Qualcomm, однако, 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти придутся по вкусу многим любителям запускать сразу несколько программ и хранить массу контента. Некоторые аналитики считают, что столь высокой ценой южнокорейские производители попросту убили линейку смартфонов Galaxy A, ведь за 50 тысяч рублей в данный момент можно приобрести по-настоящему флагманские устройства других компаний. Основные претензии при пользовании Galaxy A80 возникли у специалистов к материалам корпуса и механизму выдвижных камер.

В то время как почти вся задняя крышка состоит из премиального стекла, а боковые грани смартфона обрамлены железными рамками, верхняя часть с основными камерами смартфона сделана из обычного пластика. Кроме того, механизм, который поднимает и переворачивает камеры к лицу пользователя, уже после непродолжительного использования начинает разбалтываться. В «копилку» недостатков данного аппарата также можно записать ограничения при работе камер в фронтальном режиме, который не позволяет записывать видео в режиме 4К и с широкоугольным объективом. Любителям ночной съёмки данный аппарат вряд ли подойдёт, так как снимки в условиях плохой освещённости получаются смазанными и сильно отстают от многих аппаратов за гораздо меньшую цену. Система подачи звука, заменившая разговорный динамик, в Galaxy A80 разочаровала тем, что при звонке речь собеседника может быть слышна окружающим. Основной динамик для прослушивания музыки и вовсе не может ничем удивить в плане звучания и опять же проигрывает в этом плане почти всем конкурентам, что лишь подтверждает мнение экспертов на счёт этого девайса.