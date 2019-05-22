Блогер на камеру разбил новый Samsung Galaxy S10+ за 125 000р

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Прочность телефона была протестирована падением с высоты.

Боязнь случайно разбить свой телефон сопровождает каждого современного человека. В данный момент телефоны стоят немыслимых денег, и каждая покупка обдумывается и тщательно планируется.

Известный техноблогер Wylsacom выпустил ролик с Drop-тестом мобильной новинки Samsung Galaxy S10+ стоимостью 125 000 рублей. Такой тест проводится в целях наглядной демонстрации прочностных свойств того или иного смартфона. Данная новинка обладает керамическим корпусом, который несколько прочнее обычного стекла, но все еще остается хрупким. Экран выполнен из стекла по технологии Gorilla Glass последнего поколения, которое хорошо себя зарекомендовала.

В процессе тестирования телефон был брошен несколько раз с различной высоты (1 метр, 2 метра и 3 метра). В ходе испытания телефон падал разными частями корпуса.

В итоге испытания телефон доказал свою надежность. После всех падений на его корпусе появились незначительные трещины и вмятины, которые никак не отразились на работоспособности. Фронтальное стекло не было повреждено даже после прямого падения на асфальт.�