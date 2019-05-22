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Boosty.to позволит монетизировать создаваемый авторами контент, аналогично американскому сервису Patreon.

DonationAlerts, сайт, собирающий донаты для стримеров и принадлежащий Mail.ru Group, запускает сервис сбора пожертвований. Boosty.to позволит авторам монетизировать создаваемый контент. Авторы смогут внедрять платную подписку, оформление которой предоставит пользователям доступ к создаваемому продукту.

Аналогичная механика используется американским сайтом Patreon, созданным в 2013 году. Сервис не сыскал большой популярности у отечественных авторов, хоть и является крайне популярным за границей. Сайт взымает комиссию с пожертвований и по оценке TechCrunch его годовая выручка может составить $50 млн. По мнению Романа Новикова, директора adVentures Mail.ru Group, Patreon не прижился в России из-за отсутствия интеграции с российскими платежными системами.

Boosty.to обещает сотрудничать со всеми возможными платежными системами. Новиков считает, что сервис займет порядка 80% отечественного рынка подписок для авторов музыки, дизайнеров, иллюстраторов, журналистов и стримеров. Авторы получат возможность определять сумму месячной подписки, ее уровень и количество наполняемого контента. Сервис будет получать 7% от собранной суммы, что позволит ему быть конкурентоспособным и опережать существующих на рынке соперников, в лице «Яндекс.Дзена» использующего для донатов сервис «Яндекс.Деньги».

Социальная сеть «Вконтакте» развивает собственную экосистему монетизации контента для авторов под названием VK Talents. На днях в рамках проекта появился сервис «Биржа авторов», в котором потенциальные заказчики могут связаться с авторами.