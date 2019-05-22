«Дешевле только даром»: Продажи бюджетного Xiaomi Mi Play начались в России

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Оставаясь мощным, аппарат за 12 990 рублей стал самым дешевым смартфоном Xiaomi.

Продажи самого бюджетного смартфона Xiaomi начались в России. Xiaomi Mi Play с ценником 12 990 рублей будет предоставляться в двух вариантах раскраски: синем и черном.

Покупателям будет доступна версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. За производительность отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P35. Устройство с нестандартным разрешением 5,84 дюйма получит двойную основную камеру 12/2 Мп, а также 8 Мп фронтальную камеру с одним модулем. Питаться это все будет от батареи ёмкостью 3000 мАч через MicroUSB. Сканер отпечатков пальцев расположился на задней крышке телефона.

Цена Xiaomi Mi Play незначительно выше, чем у смартфонов, выходящих под брендом Redmi, который с недавних пор стал автономным. Тем не менее, пользователи сети считают, что, найти аналог с похожими характеристиками тяжело и «дешевле только даром».

При приобретении устройства через фирменный сайт, покупатель получает в подарок Mi Power Bank 2S 1000.