Летает за секунду: Sony продемонстрировала мощность PS5

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Загрузка игры Marvel’s Spider-Man на PS4 заняла 8 с, на PS5 — 1 с.

Представители Sony показали видео, на котором сравнивали этапы загрузки на PlayStation 4 и PlayStation5. Компания продемонстрировала мощность новой модели с помощью игры Spider-Man.

Разработчики отметили, что новая версия практически в 10 раз быстрее запускает программу: PS5 за секунду загружает игровые данные. Консоль буквально летает во время подзагрузки локации даже при быстром перемещении.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) May 21, 2019

По словам архитектора Марка Церни, приставка будет обладать процессором AMD Ryzen на архитектуре Zen 2 и видеокартой семейства Radeon Navi. Ключевая фишка новой приставки — SSD-накопитель, который «уничтожит» ожидание во время загрузки. Церни также отметил, что PS5 станет первым представителем эпохи видеоигр без длительной загрузки.

Аналитики в сфере IT не уверены, что консоль сумеет так быстро запускать все имеющиеся игровые варианты. Однако представленная мощность устройства даёт надежды, что пользователи забудут об экранах загрузки.

Разработчики также рассказали, что PS5 будет обладать «захватывающим» игровым процессом и увеличенными графическими показателями.

В компании отметили, что новая приставка ещё находится на этапе разработки, возможно, это еще не все фишки новинки.