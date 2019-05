Летает за секунду: Sony продемонстрировала мощность PS5

Загрузка игры Marvel’s Spider-Man на PS4 заняла 8 с, на PS5 — 1 с.

Представители Sony показали видео, на котором сравнивали этапы загрузки на PlayStation 4 и PlayStation5. Компания продемонстрировала мощность новой модели с помощью игры Spider-Man.

Разработчики отметили, что новая версия практически в 10 раз быстрее запускает программу: PS5 за секунду загружает игровые данные. Консоль буквально летает во время подзагрузки локации даже при быстром перемещении.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq