Браузер Microsoft теперь для Apple? IT-гигант впервые создал сборку Edge для macOS

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Впервые Microsoft решил оптимизировать свою продукцию для Apple, версия браузера Edge основана на движке Chromium.

Известно, что тестирование новой версии браузера началось ещё в апреле. По словам экспертов, некоторые думали, что компания не сдержит своё обещание, которое анонсировала ещё на мероприятии Build 2019, однако, все надежды оправдались.

При этом новая версия браузера IT-гигант, которая подходит теперь и для «яблока», несколько отличается от стандартной. В частности, софт поддерживает тачбар ноутбука MacBook Pro. Кроме того, им можно управлять с помощью жестов с трекпада.

Сборку Edge для macOS, которую создал Microsoft, уже можно испробовать. Для этого необходим всего лишь MacBook с операционной системой macOS 10.12. Поскольку новая версия Edge основана на Chromium, браузер имеет все необходимые элементы Google Chrome. Новинка должна, по словам руководства компании, значительно улучшить работу пользователей.

Эксперты отметили, что оптимизация браузера Microsoft для macOS может серёьзно ударить по Apple. Для пользователей, которые привыкли к Microsoft, Edge довольно удобен, поэтому есть вероятность, что они предпочтут его. С другой стороны, специалисты полагают, что это ещё одна причина не возвращаться к Windows. Ведь известно, что последнее её обновление оставляет желать лучшего, многие пользователи остались очень недовольны разработчиками.