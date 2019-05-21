Лучше, умнее, быстрее: Критики оценили возможности новой ОС от Huawei после санкций от США

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ОС Hongmeng первой получит поддержку новых модулей 5G, а интерфейс учтёт все недостатки iOS 13 и Android Q.

Новость о том, что американское Министерство торговли внесло компанию Huawei в список потенциально опасных сторон, подозревающихся в шпионаже, стала поистине шокирующей. Однако, после столь тревожных вестей критики положительно оценили возможности новой ОС от Huawei, которая должна прийти на смену Android, отныне недоступную после санкций от США. Операционная система получила название Hongmeng, а её разработка велась с 2012 года, что говорит о серьёзном подходе производителя к созданию независимых продуктов. Критики также напомнили, что китайская компания производит собственные 5G-модемы, а по итогам прошлого года ей удалось занять 2 место по продажам смартфонов в мире, обойдя пресловутую корпорацию Apple с вечно дорожающими iPhone. Вкупе с передовыми разработками в области мобильной съёмки, что обеспечило Huawei лидерские позиции на рынке, китайский производитель вскоре может стать достойным соперником Samsung и сравняться с южнокорейской компанией по продажам. Многие критикуют последние версии Android за наличие навязчивой рекламы, чего не должно быть в китайской ОС.

Эксперты уверены, что новая ОС от Huawei будет лучше, умнее и быстрее Android, ведь Google в большинстве своём одаривает эксклюзивными функциями лишь премиальные модели смартфонов, чего не должно произойти с Hongmeng. Если даже бюджетные устройства китайской компании будут получать все преимущества Hongmeng, покупатели будут более охотнее покупать их, ограничивая себя лишь техническими характеристиками гаджетов. Кроме того, если у Huawei хватит смелости создать свой собственный магазин приложений с качественными аналогами Android-программ, не только Samsung, но и Google получит могущественного конкурента, способного произвести настоящую революцию на рынке. Нет никаких сомнений в том, что новая ОС будет отличаться скоростью и стабильностью работы, ведь в последнее время Huawei создала самую продвинутую систему камер для смартфона в мире, а также самый быстрый 5G-модем, что говорит о стремлении компании выбиться в лидеры мирового рынка. Китайским программистам остаётся лишь учесть пожелания пользователей и избавиться от всех недостатков iOS и Android, создав идеальную платформу для мобильных устройств.