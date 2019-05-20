Крах Apple? В Китае массово отказываются покупать iPhone в поддержку Huawei

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Компании КНР запрещают своим сотрудникам покупать iPhone, угрожая увольнением.

Китайские производители решили оказать посильную помощь своему правительству в торговой войне с США. Руководители компаний КНР воздействуют на подчинённых административными мерами, дабы пробудить в них патриотические чувства. Многие даже без давления не хотят приобретать продукцию корпорации Apple. Западные СМИ сообщают, что в Китае люди массово отказываются покупать iPhone в поддержку Huawei. Напомним, КНР и США применили обоюдные санкции. Они заключаются в повышении пошлин на товары, а страдают от этого прежде всего потребители, поскольку себестоимость продукции растёт, компании могут перенести издержки на покупателей, а вот последние пострадают больше всех.

В рамках торговой войны Google запретила поддержку ОС Android в смартфонах Huawei. Ответ Поднебесной не заставил себя долго ждать. Пекин намекнул, что может запретить выпуск iPhone на своей территории. Такое решение может вызвать крах Apple. «Яблочная» корпорация и без того переживает не самые лучшие времена. Борьба США с Китаем, вероятно, вызовет подорожание iPhone. У Apple просто нет другого выхода кроме поднятия цена на гаджеты, ведь ни один производитель не хочет работать в убыток.

Аналитики ожидают повышения стоимости iPhone минимум на 20%. Из-за роста налога на ввозимые из Китая детали на смартфоны, его цена уже увеличилась на 10-15%, но это далеко не предел. В последнее время в мире зафиксировал спад спроса на iPhone. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать, дальнейшее повышение цена на смартфоны Apple только усилит эту тенденцию. Скорее всего купертиновский гигант понесёт незапланированные растраты из-за падения спроса и потеряет свой вес на рынке продаж гаджетов.