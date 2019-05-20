Плагиат из 2000-х: Asus обвинили в копировании «поворотной камеры» у Samsung X600

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Samsung с «поворотной камерой» выпустили в 2003 году, а через 16 лет идею повторили в ZenFone 6.

Новый смартфон компании Asus обманул ожидания всех экспертов. Флагман ZenFone 6 произвели без фронтальной камеры. На передней панели гаджета отсутствует вырез, там находится только экран. Смартфон без «брови» и отверстий для камер выглядит противоестественно в наши дни. Компания Asus смогла удивить пользователей встроенным модулем с двумя датчиками. Он способен разворачиваться на 180 градусов. Модуль состоит из двух камер на 48 и 13 МП. Несмотря на отсутствие фронталки, с помощью ZenFone 6 можно делать селфи. Снимки получатся качественными из-за «поворотной камеры». Дело в том, что модуль вращается в ту сторону, где находится владелец устройства. По факту селфи делает не фронталка, а основная «поворотная камера». На выходе получаются очень качественные фото.

После презентации ZenFone 6 компанию Asus обвинили в копировании «поворотной камеры» у «старичка» Samsung X600. Смартфон южнокорейской корпорации появился в начале XXI века и отличался камерой с эксцентрическим поворотным креплением. Для выдвижения датчика требовалось нажать на обратную поверхность корпуса. В этом случае объектив поднимался над лицевой панелью телефона. Затем камера поворачивалась в пределах 180 градусов.

Такая же технология используется в ZenFone 6. Не даром в народе говорят: «новое – это хорошо забытое старое». Плагиат из 2000-х содержит механизм, способный повернуть камеру на любой угол с шагом в два градуса. ZenFone 6 помимо поворотного модуля получил питающую батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Новый смартфон от Asus имеет процессор Snapdragon 855, ОЗУ объемом 6-12 ГБ, ПЗУ ёмкостью 64-512 ГБ. Цена ZenFone 6 начинается от 560 долларов США. Гаджет будет доступен по предварительному заказу с 23 мая.