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Операторы связи продолжают экспериментировать с eSIM.

Новость о том, что в России внедрят виртуальные сим-карты, потрясла граждан. Российская компания Tele2, совместно со своим владельцем «Ростелекомом», продолжает тестировать работу сим-карт eSIM. Эксперимент заключается в переносе абонентских номеров в процессе подключения по данной технологии. По словам представителе Минкомсвязи, они не нашли нарушений в работе Tele2 и дали компании зелёный свет, начав подготовку нормативной базы для удаленного опознания пользователей.

Вначале Tele2 испытает функцию переноса номера с оператора eSIM Tele2 на eSIM «Ростелекома». Это необходимо для подтверждения корректности процедуры. Многие считают eSIM очень полезной технологией. Причём, как для самих пользователей, так и для операторов, а особенно для различных интернет-процедур.

Для достоверности, само ФСБ России проверит функциональность eSIM систем на оперативно-розыскных мероприятиях и конфиденциальности. Ответ службы последует позднее. Для подключения eSIM необходимо прийти в один из доступных салонов столицы, получить QR-код на телефоне, через который произойдёт активация. Однако, начиная с 15 мая, по просьбе Минкомсвязи, Tele2 перестала выдавать QR-коды для активации eSIM.