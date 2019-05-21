Названа «изюминка» Redmi K20 и дата его презентации

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Бюджетный смартфон, о котором можно только мечтать.

Накануне была названа «изюминка» нашумевшего Redmi K20 и дата его презентации. Данные были предоставлены разработчиками дочернего бренда китайской компании Xiaomi. Как известно, Redmi K20 – это первенец в линейке устройств, созданных на базе процессора Snapdragon 855. Из-за многочисленных сливов информации, пользователей было сложно удивить, однако глава компании Лю Вейбин смог. Он заявил о внедрении ранее не анонсированной функции тройной камеры, получившей основное разрешение датчика в 48 Мп.

Также в Сети был опубликован красочный постер, на котором виднелась дата презентации Redmi K20. Она состоится 28 мая 2019 года в Пекине. Стоит отметить, что это не просто смартфон от Redmi, а передовой флагман, оснащенный OLED-дисплеем диагональю 6,39 дюйма с разрешением Full HD+ и аккумулятором на 4000 мАч. Разработчики учли все нюансы и оснастили телефон функцией быстрой зарядки мощностью 27 Вт, а также оперативной памятью LPDDR4X. Имеющиеся характеристики делают Redmi K20 пределом мечтаний любого человека и это, не смотря на бюджетность самого бренда.

Что касается «изюминки», то это без сомнения камера устройства. Она будет оснащена 3-мя датчиками на 48 (f/1.7), 13 (f/2.4) и 8 (f/2.4) Мп и получит функцию замедленной съёмки (960 кадров в секунду).