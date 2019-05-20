Эксперты рассказали, какие привычки пользователей «хоронят» смартфоны

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Попытки поставить смартфон на зарядку в темноте и скачивание небезопасных приложений сокращают срок службы.

Эксперты рассказали о том, что в последнее время смартфоны стали часто ломаться. Они отметили, с чем это может быть связано и какие привычки пользователей «хоронят» устройства. Среди наиболее популярных были падение, попадание воды, попытки поставить смартфон на зарядку в темноте, а также использование «неродных» зарядных устройств и скачивание ненадёжных приложений.

Если говорить, например, о самой главной причине, то от падения чаще всего страдают устройства без защитного стекла и чехла. Поломки данного рода наиболее трудно чинить. Что касается попадания воды, то пользователи часто рискуют, отправляясь со смартфоном в ванну или на озеро.

Также часто можно наблюдать, как люди несут в ремонт смартфоны со сломанным портом Micro USB. Это связано с тем, что в темноте люди часто путают разъёмы и при этом со всей силы стараются «впихнуть» провод. Небезопасные приложения вообще использовать не стоит, поскольку в официальных магазинах есть всё, что нужно.

Эксперты отмечают, что производители не расскажут о правилах предосторожности, поскольку им это невыгодно. При этом знание того, как можно продлить жизнь своему смартфону, поможет не тратиться лишний раз на новое устройство.