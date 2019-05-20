Появились подробности о Samsung Galaxy S11

Сегодня, 09:46

Компания изменила подход к производству флагманов. Galaxy S11 получит чипсет Snapdragon 865 с 5G-модемом, уверен инсайдер.

На аккаунте Ice Universe в Twitter, который неоднократно снабжал журналистов инсайдерской информацией, появились подробности о новом флагмане Samsung. По словам автора, новый аппарат выйдет весной следующего года.

Новое устройство разрабатывается под кодовым именем Picasso. Стоит отметить, что подобные обозначения – типичная практика для Samsung. Так, будущий Galaxy Note 10 до выхода был известен как Da Vinci.

По мнению экспертов, Galaxy S11 будет основан на чипсете Snapdragon 865. Не исключено, что флагман получит компоненты Samsung Exynos, разработанные по 5-нм техпроцессу. Фронтальная камера флагманской «галактики» будет скрыта под экраном, уверен Ice Universe.

Напомним, еще в марте появились первые подробности о Samsung Galaxy S11. Тогда сообщалось, то дисплей новинки займет 96% площади передней панели.