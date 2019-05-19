Не прошло и полгода: Samsung запускает продажи игрового ноутбука Odyssey

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Производитель представил гаджет ещё в январе, а на рынок продукцию выводит только сейчас.

Корпорация Samsung уже начала принимать предварительные заказы на новое устройство. Стало известно, что южнокорейская организация запускает продажи игрового ноутбука Odyssey через несколько дней – 24 мая. Не прошло и полгода после анонса и продукцию наконец-то можно купить про предзаказу. Гаджет оснащён графическим процессором GeForce RTX 2060. Эта видеокарта обеспечивает геймерам высокую производительность и доступ к технологиям искусственного интеллекта. Её работоспособность в шесть раз выше, чем у предшественников. Видеокарта получила 13-лопасные вентиляторы, испарительную камеру для обеспечения качественного охлаждения и беззвучного функционирования.

Ноутбук Odyssey удовлетворит самые жёсткие требования геймеров. Устройство работает на базе шестиядерного процессора Intel Core i7-8750H с тактовой частотой 2,2 ГГц. Чипсет поддерживает технологию Clear Video HD. Она представляет собой кодирование, встроенное в систему процессора и обработку роликов. Технология делает графику более реалистичной.

Odyssey оснастили ОЗУ объёмом 16 ГБ и внутренним хранилищем ёмкостью 512 ГБ. Помимо этого, ноутбук получил питающую батарею на 54 Вт*ч. Odyssey можно приобрести за 2000 долларов США. Игровой ноутбук прекрасно подойдёт геймерам, для которых важно высокое качество изображения и производительность.