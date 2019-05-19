В Сети выбран лучший смартфон за 20 тысяч рублей

Сегодня, 15:32

В финал попали бюджетные устройства Samsung, Honor и Pocophone.

На известном YouTube-канале Wylsacom появилось «соревнование» бюджетных смартфонов. Главным условием соперничества в Сети было то, что каждый смартфон должен относиться к ценовой категории 20 тысяч рублей. В конечном итоге на столе блогера оказались три гаджета, из которых был выбран лучший. Это Xiaomi Pocophone F1, Samsung Galaxy A50 и Honor 10i.

Pocophone, который вышел на полгода раньше конкурентов, проигрывает соперникам своей «чёлкой» вверху дисплея, отсутствием NFC и поддержкой карты памяти не более 256 ГБ. В остальные смартфоны можно вставить microSD на 512 ГБ. В Galaxy A50 традиционный сканер отпечатка пальцев поместили внизу экрана. Но это не стало плюсом, так как он работает очень медленно. У Honor 10i аккумулятор имеет ёмкость 3400 мАч, что на 600 ниже конкурентов. Кроме того у смартфона нет разъёма Type-C, а только старенький micro-USB. В конечном итоге, по мнению канала Wylsacom, лучшим смартфоном за 20 тысяч рублей стал Samsung Galaxy A50. Победу досталась южнокорейскому устройству из-за лучшего дисплея, хорошего качества съёмки и наушников в комплекте.