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Компания уже начала разработки устройства с выдвижной камерой.

Авторитетный автор многочисленных «сливов» информации о новинках мобильного мира рассказал интересные новости. На Twitter странице Ice Universe появилась первая информация о Samsung Galaxy S11.

Galaxy S11 R & D code: Picasso pic.twitter.com/AOtMq61Rou — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2019

Новое флагманское устройство от южнокорейского гиганта должно увидеть свет в следующем году. По данным источника, компания уже ведет разработку смартфона. Кодовым именем Galaxy S11 во время разработки и конструкторских работ стало Picasso. В подтверждении информации служит кодовое имя для Galaxy Note 10, анонс которой запланирован на август 2019. Рабочее название Note 10 – Da Vinci и явно заметна тенденция присваивания имен знаменитых художников для флагманов компании.

Новостей о устройстве мало, но есть предположение, что на базе устройства будет SoC Snapdragon 865, который позволит пользоваться сетями 5G, а также фирменная платформа на 5-нанометровом техпроцессе. Ожидается, что Samsung поддержит тренд на модульные камеры и фронтальная камера будет спрятана под экраном.

Вероятнее всего Samsung откажется от названия Galaxy S11, ведь представители компании ранее заявляли о новых принципах формирования названий устройств.