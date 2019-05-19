3 причины бросить Apple ради Android

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Неоспоримые преимущества заставляют iPhone отступиться.

Переключение с iPhone на Android (или наоборот) можно сравнить с переездом в новый город или переходом на новую работу. Это незнакомо, порой неудобно, и требуется некоторое время, чтобы все нормализовать. Зачастую переезд означает приобретение новых впечатлений, которых могло не хватать на старом месте. И, подобно новым впечатлениям от переезда, телефоны Android обладают трема ключевыми свойствами, которых явно не хватает гаджедам от Apple. Во-первых это поддержка множества пользовательских профилей. Эта функция позволяет создать и настроить на одном устройстве несколько аккаунтов, например, для разных членов семьи. Эти аккаунты позволит им хранить свои собственные приложения, учетные записи и данные, полностью отдельно друг от друга.

Во-вторых дисплей устройств Android всегда показывает время и оповещения. Многие устройства Android, включая устройства Google и Samsung, могут отображать время, дату и уведомления на своем экране даже при выключенном дисплее. Это позволяет легко просматривать информацию с первого взгляда, не прибегая к помощи смартфона.

Ну и самое вкусное - это возможность настроить новостную ленту максимально в соответствии со своими личными вкусами. Новостная лента в устройствах Android включает в себя все: от технологических новостей о компаниях и продуктах, до новостей о видеоиграх и фильмах, до местных новостей по соседству с пользователем. Всё это можно очень тонко настроить, выбирая вплоть до сайта и отображаемого в новостной ленте контанте данного сайта.

Подводя итоги, стоит подметить, что пданные функции не означают тотального превосходства одних фирм над другим, что Apple безнадёжно отступается. Переход с iPhone не означает на Android - это личный выбор каждого, ведь хитрый производители никогда не делают свою продукцию идеальной.