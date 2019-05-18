«Трусливые роботы»: Microsoft учит ИИ для беспилотных машин испытывать страх

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Человеческие эмоции у ИИ: тревога, беспокойство и боязнь помогут избежать аварий.

Компания Microsoft внедряет способности людей роботам. Делает она это не просто так, а с целью обезопасить езду на авто. Учёные доказали, что человеческие эмоции помогают водителям сохранять бдительность на дороге. Инженеры активно развивают беспилотный транспорт, поэтому учитывают данный факт в своих разработках. Эксперты провели тестирование с участием шофёров. Людям надели на руки специальные браслеты с датчиками. Сенсоры фиксируют реакции организма на происходящее при езде. Эту информацию используют при создании роботов.

Microsoft учит ИИ для беспилотных машин испытывать страх, чтобы минимизировать риски на трассах. Эмоциональный интеллект позволит беспилотникам применять безопасную манеру вождения, поскольку они будут понимать риски. «Трусливые роботы» справятся со своими задачами лучше «смелых собратьев». Они поставят на первый план не скорость, а езду по правилам, если научатся испытывать страх, подобно людям.

Человек за рулём нервничает, когда его авто приближается к обрыву. Такой же реакции от ИИ удалось добиться инженерам. Они провели тестирование и поняли, что наделённые эмоциональным интеллектом роботы выбирают безопасный способ вождения авто. Это вселяет надежду на сокращение аварий при повсеместном использовании беспилотников.

Ожидается, что с помощью «трусливых роботов» число дорожных происшествий сократится на 25%. Инженеры воссоздают модель принятия решений ИИ, копирующей поведение человека и пока им успешно удаётся это делать.