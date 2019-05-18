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После масштабного взлома WhatsApp не уведомляет пользователей о срочной необходимости обновления.

Недавно, с помощью бреши в защите WhatsApp хакеры получили доступ к миллионам устройств по всему миру. Представители компании посвятили проблеме малое количество времени и осветили ее только в своём блоге. Они посоветовали обновиться до последней версии приложения, в которой уязвимость закрыта.

По мнению специалистов, огромное количество пользователей не в курсе данной проблемы и не обновляют приложение по разным причинам. Устройства со старой версией WhatsApp до сих пор уязвимы перед хакерами, способными узнать их персонализированные данные, местоположение и установить вредоносный софт на смартфонах.

Исследовательская компании Wandera, занимающаяся безопасностью смартфонов, работает с Rolex, Deloitte, General Electric и Bloomberg. Wandera помогает защитить смартфоны сотрудников этих компаний, и под ее управлением находится более 1 миллиона устройств, 30% из которых имеют установленный WhatsApp. Сотрудники компании определили какой процент людей последовал совету представителей компании и обновил мессенджер до последней сборки.

По состоянию на 16 мая, специалисты Wandera обнаружили, что 80,2% устройств на iOS из 300 000 проверенных ими не были обновлены, в то время как 55,4% устройств Android были также уязвимы.

Только у одного из клиентов Wandera, имя которого остается неназванным, было 5 000 уязвимых номеров в его списке контактов. Все эти люди уязвимы перед хакерскими атаками и WhatsApp остается небезопасным для огромного количества людей.