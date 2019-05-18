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Производители обрели индивидуальность отказавшись от моды клонировать дизайн iPhone.

Было время, когда производители Android смартфонов беззастенчиво копировали дизайн iPhone, который считали представителем золотого стандарта качества. Android-смартфоны были просто подделкой и жалкой копией продукции Apple. Однако в последнее время наблюдается расцвет независимых решений на Android устройствах и их выход из тени Apple.

На этой неделе OnePlus, Realme и Asus представили устройства с минимальными рамками. Смартфоны этих компаний пошли по пути развития механических камер. Китайские бренды отказываются от «моноброви» в пользу механических камер.

После выхода iPhone X большинство брендов второго эшелона поддались тенденции заданной купертиновцами, скопировали дизайн новинки и перенесли на экраны собственных телефонов «монобровь». Пользователи холодно встретили такой технологический вырез под камеру и различные датчики. Вместо того, чтобы продолжать гнуть свою дизайнерскую линию как Apple, китайцы решили испробовать что-то новое.

Первым делом отказавшись от выреза возник вопрос куда размещать камеру. Эксперимент Xiaomi с Mi Mix 2S и установкой «фронталки» внизу устройства не встретил одобрения пользователей. Бренды переходят на нестандартные решения задействую модульные механизмы.

Vivo, например, в прошлом году выпустила телефон под названием Nex с механической селфи-камерой выскакивающей изнутри корпуса телефона. Похожий механизм использовал еще один китайский бренд. Oppo Find X использует уникальный подъемный модуль для размещения своей фронтальной камеры для селфи, что устраняет необходимость в вырезе.

Специалисты отмечают, что хоть такие решения и приводят к максимальному увеличению площади экрана, устройства становятся крайне хрупкими ввиду возможного выхода механизмов из строя. Использование механических технологий делает гидроизоляцию смартфонов практически невозможной.