Заранее собирает аудиторию: Lenovo использует чужие ролики для презентаций

Сегодня, 09:04

Представлен гибкий смартфон Motorola Razr. Для рекламы устройства было использовано видео блогера.

Для презентаций своих устройств компания Lenovo использует чужие ролики. Эксперты отмечают, что пока неизвестна причина такого подхода. Блогер Вакар Кхан создал ролик, который компания решила использовать. Значит ли это, что она просто не успела подготовить свой собственный?

Эксперты отмечают, что это маловероятно, поскольку было мероприятие, к которому Lenovo должна была готовиться. Возможно, работа идёт не очень продуктивно, и компании просто нечего показывать. И чтобы не испортить свою репутацию, было решено взять ролик блогера — так Lenovo заранее якобы собирает аудиторию.

На видео можно увидеть Motorola Razr — гибкий смартфон. Был показан внешний вид гаджета, а также механизм складывания устройства. Оказалось, что Motorola Razr будет складываться без шва. К тому же на задней панели есть небольшое окошко, которое можно использовать в тех случаях, когда гаджет будет сложен. Есть мнение, что гаджет будет доступен в нескольких вариантах расцветки: синий, черный и красный.

Motorola Razr полностью соответствует устройству, которое было запатентовано компанией изначально. Правда, несмотря на то, что видео появилось в Сети, неизвестными остаются дата презентации и стоимость нового устройства. Среди экспертов бытует мнение, что не следует ждать цену меньше 1500 долларов.