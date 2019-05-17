Состоялся анонс мобильной АR-игры Minecraft: Microsoft создала «убийцу» Pokemon GO?

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Игроки смогут создавать виртуальный мир вокруг себя в дополненной реальности.

В 2019 году компания Microsoft празднует десятилетие Minecraft. В качестве «подарка» корпорация выпустит новую мобильную игру — Minecraft Earth. Анонс мобильной АR-игры уже состоялся, бета-тестирования начнутся летом.

Новая разработка обладает той же аналогией, что и Pokemon GO: пользователю придётся изучать окружающие местности, что нападать на другие крепости и завоёвывать новые земли. Игроки смогут создавать кланы для совместной войны.

Игровой процесс имеет два главных сегмента.

Первый — тщательный осмотр местности, где будет происходить встреча с монстрами. Пользователю придётся выполнять задания, чтобы разблокировать нужные предметы для своих сооружений.

Второй — создание «своего уголка», который будет доступен только пользователю.

В Microsoft отметили, что новая игра является полноценным Minecraft с элементами виртуальной реальности. Основные функции «старой» версии остались не тронуты.

Представители компании сообщили, что запись на предварительное тестирование уже началась: для участия нужны устройства на Android (7.0 версия и выше) и iOS (10 и выше).

По предварительным данным экспертов, Microsoft создал настоящую «убийцу» Pokemon GO. Предполагают, что новая игра станет главной «изюминкой» в мире дополненной реальности.