Android-смартфоны в зоне риска: Назван ТОП-5 эффективных шагов по защите телефона

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Потеря личной информации чревата неприятностями. Проще этого не допустить, чем исправлять последствия.

Многие даже не задумываются о том, что информация с смартфоне может быть доступна не только его владельцу, а зря. В мире нет устройств, которые нельзя взломать и Android-смартфоны тоже в зоне риска. Экспертами назван ТОП-5 эффективных шагов по защите телефона от хакеров, но сначала надо узнать, что смартфон взломали.

Обратить внимание на работу устройства стоит, если: в телефоне появилось приложение, которого не должно быть, старые приложения начинают плохо работать, а новые, которые «сами» появились, работают прекрасно, телефон стал быстро разряжаться или нагревается, устройство «живет своей жизнью» или не хочет выключаться, значительно ухудшилось качество связи без видимых причин.

Эти признаки указывают на то, что телефон находится под контролем третьих лиц. Далее эксперты советуют сделать следующее:

1. Запустить мобильный антивирус. Удалить все приложения, которые появились «сами собой» и те, что потребляют слишком много трафика. Переустановить софт до заводских настроек, если это возможно, если это не поможет, надо идти к специалисту.

2. Не стоит открывать ссылку в сообщении, если не виден весь URL.

3. При зарядке через чужой компьютер следует выбирать пункт «Только питание».

4. Не используйте режим «Запоминание паролей».

5. Отключите автоматическое подключение к точкам Wi-Fi и не совершайте переводы в общественной сети.