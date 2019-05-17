Сегодня, 15:15

Sony и Microsoft договорились о совместной работе над новыми решениями для игровых консолей.

С выходом на рынок приставки XBox, Sony и Microsoft стали конкурентами и монополистами рынка консолей. В скором времени начнется новый виток противостояния, так как две компании готовят новые поколения своих приставок. Тем не менее, это не помешало начать сотрудничество.

Совместный пресс-релиз Sony и Microsoft лишь добавил интриги, анонсировав совместную работу над «новыми облачными решениями для игр». По мнению экспертов, японские разработчики получат доступ к технологии Microsoft Azure, которая позволит создавать интерактивные игры и потоковые сервисы.

Стоит отметить, что это сотрудничество – ответ на агрессивную стратегию конкурентов. Так, недавно Google анонсировали запуск платформы Stadia, которую назвали прямым конкурентом консолей нового поколения, а Apple Arcade может привлечь приверженцев «классических консолей». Тот факт, что PlayStation 5 и XBox Two получат общие сервисы, позволит сохранить лидерство приставок на игровом рынке.

Напомним, по итогам 2018 года PlayStation стала абсолютным лидером рынка игровых консолей в России – на ее долю пришлось 65% официальных продаж. При этом XBox выбрали только 7% покупателей.