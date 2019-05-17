Былое величие: Huawei забирает 5G-рынок у Apple

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Китайский флагман выходит на рынок Британии, а в Apple так и не разработали 5G-модем.

Представители китайской компании Huawei представили смартфон Mate 20 5G в Британии. Он станет одним из первых 5G-смартфонов на перспективном рынке страны. Так, уже 3 июля Vodafone запустит сети пятого поколения в британских городах.

Новинка получила 7,2-дюймовый дисплей и новый чипсет Kirin 980, который обеспечит высокую производительность. Основную камеру оснастили тремя объективами, разработанными немецкой компанией Leica: широкоугольный, телеобъектив, и сверхширокий видоискатель. Все это будет питать аккумулятор емкостью в 4200 мАч. Гордостью смартфона стал 5G-модем Balong 5000, который обеспечит передачу данных на скорости до 6,5 Гбитс.

Huawei Mate 20 оценили в 999 фунтов стерлингов, что вряд ли отпугнет любителей технологий. Более того, пока это единственный 5G-смартфон на рынке страны.

Стоит отметить, что разработка собственного модема уже позволила занять нишу, в которой конкуренты из Apple появятся не скоро. Американская компания не смогла разработать свой 5G-модем, а использование сторонних разработок увеличит стоимость iPhone – и без того недешевого. По мнению представителей Apple, инженеры смогут разработать новый компонент не ранее 2025 года.

Судя по всему, расстановка сил на ключевых рынках будет зависеть от развития 5G-сетей. С ростом популярности новых устройств, продажи Apple могут упасть. Пока рано говорить о потере «былого величия»: Huawei забирает 5G-рынок у Apple, но есть примеры, когда первенство не означало лидерство. Так, в 2008 году тайваньская компания HTC первой осознала потенциал ОС Android, выпустив смартфон Dream. Это обеспечило небольшую фору, но конкуренты смогли догнать и перегнать. Более того, сами руководители HTC не смогли воспользоваться преимуществом, сократив на сегодня выпуск смартфонов до одной нишевой модели.