OnePlus не выдержит конкуренции с новым Xiaomi Mi 9 SE

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Оба аппарата обладают передовыми характеристиками, но в чем же отличие?

На сегодняшний день, передовые компании заимствуют друг у друга большую часть правильных и популярных инженерных решений, в погоне за клиентом. Но вот чего не смогла позаимствовать еще ни одна компания, так это низкую цену за свой продукт.

16 мая появились хорошие новости сразу о двух новинках. О смартфоне OnePlus 7 Pro стало известно, что его экран может потеснить даже устоявшихся мастодонтов на подобии Apple или Sumsung. А другой интересной новостью стала цена нового Xiaomi Mi 9 SE, которая в российском сегменте составит 24 999 рублей.

Xiaomi Mi 9 SE – это более компактная и упрощенная версия флагмана Xiaomi Mi 9. Данная версия получила OLED-дисплей с диагональю 5,97 дюйма и разрешением 2340 х 1080 точек. Начинкой будет являться чип Snapdragon 712. Он является средним по производительности, но его все еще с запасом хватит на все выносливые виды нагрузки. От флагмана версия SE унаследовала тройную камеру, а вот аккумулятор немного уменьшили – до 3070 mAh.

OnePlus 7 Pro – флагман другой китайской компании. Смартфон обладает топовыми характеристиками, которые способны побороться за звание лучших на рынке. Особенно хорошо компании удалось реализовать и оптимизировать экран. Его компания DisplayMate Technologies оценила на А+, что является абсолютным максимумом. За производительность аппарата отвечает чипсет Snapdragon 855.Помимо этого, емкость аккумулятора составит 3700 mAh при разрешении экрана в 2340 х 1080 точек.